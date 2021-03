La Fira del Trumfo i la Tòfona tancarà amb una campanya per potenciar els establiments participants

En el marc de la Fira del Trumfo i la Tòfona, el Consell Comarcal i el Gremi d'Hostaleria posen en marxa una campanya de reforç de les Jornades del trumfo i la tòfona que ha de servir per a la promoció dels establiments de restauració adherits al Gremi.

Aquesta acció constarà en publicar al perfil d'Instagram del Consell Comarcal els plats dels establiments que es poden degustar i que tenen com a ingredient destacat el trumfo i la tòfona. Amb aquest motiu, els bars i restaurants del Gremi han preparat les millors tapes i menús amb trumfos, tòfones i productes de la comarca. D'aquestes tapes i menús se n'oferirà un tastet a les xarxes i se'n podrà gaudir als mateixos establiments fins el 31 de març, tot participant en el sorteig d'una de les quatre experiències inoblidables: una visita guiada a la Solsona Monumental a càrrec de Solsona Experience, vàlida per a 4 persones; un vol en globus pel Solsonès a càrrec de Globus Pirineu, vàlid per a 2 persones; una visita al Zoo dels Pirineus i experiència animal, vàlida per una família de màxim 5 persones, i una volta amb caiac per l'embassament de Sant Ponç a càrrec de Tirantmilles, vàlida per a 4 persones.

Aquest és el darrer acte de la Fira del Trumfo i la Tòfona d'enguany, que pretén posar en valor aquests dos productes de la comarca, així com els establiments de restauració adherits al Gremi que els inclouen en la seva carta.