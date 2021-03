La jutgessa ajorna el judici contra el Centre Sanitari del Solsonès

La jutgessa ha ajornat el judici entre els treballadors i la direcció del Centre Sanitari del Solsonès perquè considera que s'està a punt d'arribar a un acord entre les dues parts. De moment, la magistrada ha fixat la nova data per al 21 d'abril i, si llavors no s'assoleix un pacte, es farà el judici. El conflicte s'arrossega des de l'abril del 2019 quan, després de mesos de negociacions i protestes públiques, 48 treballadors del centre van decidir interposar una reclamació als jutjats. La voluntat del comitè d'empresa és la d'arribar a un acord amb la direcció per evitar portar el conflicte a la via judicial. De moment, l'empresa ha reconegut part dels increments pendents, però els treballadors consideren que l'oferta està per sota.