Llobera farà un consultori per apropar l'atenció mèdica als veïns

L'Ajuntament de Llobera vol fer un consultori mèdic al local social del municipi, situat al costat del consistori, per tal d'oferir una atenció més personalitzada i més propera als seus ciutadans.

Actualment els veïns i veïnes de Llobera han de passar consulta de forma presencial al Centre Sanitari del Solsonès, situat a Solsona. «A causa de la pandèmia, hem vist que costa més anar al Centre Sanitari. Si tenim un consultori sempre podem demanar si pot venir el metge que tenim assignat cada cert temps per venir a atendre els veïns i veïnes de Llobera, especialment la gent gran que ara ha de fer un gran esforç per desplaçar-se a Solsona», explica l'alcalde de Llobera, Ramon Angrill, a Regió7.

El batlle apunta que, fins ara, el professional assignat al municipi s'hi traslladava per dur a terme la vacunació contra la grip, és a dir, pràcticament un cop l'any. Amb el nou consultori serà possible fer alguns controls rutinaris com de pressió, de sucre, entre altres, sense haver-se de traslladar a la capital comarcal. A més, explica que al metge assignat també li sembla una idea interessant per poder tenir na relació més directa amb els veïns i veïnes de Llobera.

L'Ajuntament també contempla que «si hi ha algun interessat que vulgui fer visites a nivell privat, podria utilitzar aquest consultori ja que estarà a disposició de la població». En aquest sentit, posen l'exemple d'unes sessions de fisioteràpia i podologia que va organitzar l'Ajuntament gràcies a una subvenció de la Diputació de Lleida que es va haver de realitzar a Solsona.

El nou consultori mèdic es situarà a les dependències del local social de Llobera. Així, s'adequarà un espai que actualment fa la funció de vestuari i que pràcticament està en desús. L'actuació consistirà en fer-lo accessible per a cadires de rodes i posar-hi tot l'equipament necessari per poder-hi fer consulta de manera correcta.

L'adaptació del local tindrà un cost d'aproximadament 14.000 euros que provindran d'una subvenció de salut que atorga la Diputació de Lleida al consistori de Llobera.