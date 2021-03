Dilluns començaran les obres del nou tanatori de Solsona

Dilluns que ve, dia 22, començarà el compte enrere per dotar Solsona d'un nou tanatori municipal. Se signarà l'acta de comprovació de replanteig i d'inici d'obra d'un equipament ubicat a l'antic Club Sant Jordi al qual es donarà forma en el termini d'un any. Aquests treballs, dirigits per l'arquitecta Anna Grau, es van adjudicar per acord de Ple a final de gener, mitjançant un contracte mixt, a Excavacions Vilà Vila, Anathomic Solucions, Alqui-Envas i Ilerfred.

Lògicament, l'empresa que escometrà les obres serà la responsable de la rehabilitació integral de l'edifici existent, Excavacions Vilà Vila. L'Ajuntament avisa el veïnat de l'indret que aquests treballs comporten la inhabilitació temporal de l'aparcament de terra adjacent a l'immoble, situat a la façana de ponent, on tenen cabuda una vintena llarga de places. Les zones alternatives més properes per estacionar són les de l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre, l'entorn del Parc de l'Hort del Bisbe i l'aparcament de les Moreres. També s'ocuparan uns tres metres de vorera davant la porta actual de l'immoble, però es mantindrà una zona de pas per als vianants.

La construcció del nou tanatori ha de permetre disposar d'unes instal·lacions modernes amb uns serveis funeraris al dia i la possibilitat, entre d'altres, de realitzar cerimònies civils o de qualsevol confessió religiosa. L'edifici mantindrà l'estructura actual de planta baixa i una superfície construïda de 1.021 metres quadrats. Tindrà tres sales de vetlla, cadascuna amb un pati interior, i una sala de cerimònies que es pot ampliar pels laterals i la part final. També s'ha previst la possibilitat d'engrandir les dependències, en funció de les necessitats futures, amb dues sales de vetlla més.

El tanatori actual, ubicat en un espai del complex sanitari comarcal que l'Ajuntament té llogat al Consell Comarcal, fa anys que ha quedat petit, a més de presentar diverses mancances. El cèntric emplaçament escollit per a les noves instal·lacions i l'import, d'1,7 milions d'euros, han provocat diferències entre els grups municipals, si bé tots coincideixen en la necessitat del projecte.

Aquest matí han fet una visita prèvia a l'inici dels treballs la regidora d'Urbanisme, Obres i Serveis, Rosó Barrera, la directora d'obra, Anna Grau, i la directora d'execució d'obra, Eva Casals.