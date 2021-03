La jutgessa ajorna el judici del Centre Sanitari a l'espera d'un acord

El judici entre els treballadors i la direcció del Centre Sanitari del Solsonès encara un nou episodi després que la jutgessa proposés ajornar la celebració del judici, per una demanda conjunta de 48 treballadors, que estava previst celebrar-se ahir mateix. Es va decidir posposar-lo al proper 21 d'abril, en considerar que les dues parts estan a prop d'un acord comú.

La magistrada va parlar amb els advocats de les dues parts implicades i, segons aquests, va ser ella qui va proposar ajornar la celebració del judici poc més d'un mes, amb la Setmana Santa pel mig, per tal de poder continuar les negociacions i arribar a un acord que satisfaci les dues parts per evitar que es faci el judici. Després de consultar-ho amb els afectats, es va acceptar l'ajornament, sempre que la nova data no quedés molt més lluny en el calendari.

Al judici d'ahir, hi van assistir una representació d'alguns membres del comitè d'empresa juntament amb la representant sindical, mentre que per part de la direcció del Centre Sanitari no hi va acudir ningú més enllà de l'advocat.

Després d'aquest canvi, la idea és que les dues parts reprenguin les negociacions per tal d'arribar a un acord abans del proper 21 d'abril. En aquest sentit, el comitè va demanar a la direcció que s'acordessin unes dates en les properes hores per negociar a través de reunions presencials. Tot i això, fonts del comitè van assegurar ahir a Regió7 que des de la direcció encara no s'han posat en contacte amb ells. «Considerem que han de ser ells qui han de tenir la voluntat de començar aquestes negociacions. Si aquest divendres no ens diuen res ens posarem nosaltres en contacte amb ells», van assegurar.

El conflicte entre el comitè d'empresa i la direcció de l'equipament, gestionat pel Consell Comarcal, ve d'anys enrere. Els treballadors reclamen que se'ls facin efectives les pujades salarials que s'han aplicat a tots els treballadors sanitaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) i els pagaments per objectius (DPO) dels anys 2017 (ja n'han cobrat el 50%), 2018, 2019 i 2020.