Neix una comissió per apropar la perspectiva LGTBIQ als ajuntaments

Acte del Dia per l'Alliberament LGTBIQ a Solsona

Representants polítics dels ajuntaments del Solsonès, del Consell Comarcal i de la Generalitat, juntament amb tècnics del Servei d'Atenció Integral (SAI) del Solsonès, van reunir-se ahir per primer cop per constituir la nova comissió que treballarà per apropar la perspectiva LGTBIQ als ajuntaments de la comarca.

Es tracta d'una comissió tecnicopolítica, aprovada en el passat ple del Consell Comarcal, que neix amb la voluntat d'incorporar aquesta perspectiva a les polítiques públiques dels municipis de la comarca, i així garantir els drets i deures de les persones LGBTIQ.

En aquesta primera sessió es va presentar la diagnosi i el pla d'actuació previst, on es determina, pel que fa als ajuntaments, el deure d'intervenció i la necessitat d'adequació de la documentació que emetin, entre d'altres. «Volem donar instruments als ajuntaments per seguir els criteris que s'estan marcant des de la Generalitat. Volem traslladar tota la informació que tenim des del SAI al conjunt de la comarca perquè des de fa massa temps moltes persones que se senten identificades amb els col·lectius LGTBIQ no han trobat els seus referents, i volem que a través dels ajuntaments, quan es detectin necessitats en aquest àmbit, es dirigeixin cap al SAI», va explicar el conseller comarcal d'Acció Social, Xavier Castellana, a Regió7.

Castellana recorda que des del Consell Comarcal es manté una coordinació amb La Cugula, l'entitat de referència de la comarca del Solsonès en l'àmbit LGTBIQ, que es formalitzarà en un futur.

«Venim d'una societat que feia invisibles aquests col·lectius, és una cosa que ha anat millorant amb el temps, però que encara no és suficient. Hem d'aconseguir que tot allò que fem des de les administracions locals arribi a les persones», va apuntar el conseller.

La comissió neix del Pla comarcal LGTBIQ aprovat els darrers mesos. En aquest es va fer una diagnosi de la realitat del col·lectiu a la comarca, que identifica la manca de referents locals, la invisibilització del col·lectiu o el sexili com a alguns dels elements amb els quals s'ha de treballar.