El professorat i els pares i mares de la ZER debaten si treure la sisena hora

L'escola ZER (Zona Escolar Rurall) del Solsonès és un dels centres de Catalunya que manté la sisena hora des del 2006, quan el Departament d'Educació del tripartit va introduir aquesta mesura per donar un reforç als alumnes de l'escola pública. Tot i això, després que la Generalitat donés l'oportunitat als centres d'eliminar la sisena hora aquest curs per la covid-19, es va generar un debat al voltant de la ZER del Solsonès sobre si es volia mantenir aquesta hora o no.

En aquell moment el Consell Escolar no ho va aprovar malgrat la voluntat del centre de treure la mesura, però uns mesos després una comissió formada per representants dels ajuntaments, de l'AFA (Associació de Familiars d'Alumnes) i del claustre de l'escola continuen debatent sobre el futur model de l'escola.

«En el cas que es tregui perquè ho decidim els mestres, hem de saber quins recursos podem aconseguir dels ajuntaments i del departament per tal que no afecti de manera negativa les famílies. En el cas que finalment sigui el Departament qui la tregui, que acabarà passant, perquè a ells no els interessa mantenir-ho per motius econòmics, també hem de saber quines alternatives tindrem», va apuntar a Regió7 la directora del centre, Sandra Sorolla. La professora assegura que el claustre va estar a favor de treure-la perquè «creiem que el fet que els alumnes estiguin encara una hora més a l'escola no és positiu. No direm que és perjudicial, perquè no ho és, però per a nosaltres no és positiu».

Per la seva banda, l'AFA a través del seu president, Octavi Esteve, va assegurar que «la sisena hora és un servei que tenim a les escoles rurals ja que no disposem de la possibilitat de fer extraescolars o de tenir servei de canguratge a preu assequible». A més va apuntar que no tenen clar els motius pels quals el professorat vol suprimir la sisena hora.

En un principi la Generalitat només va donar la possibilitat de treure la sisena hora durant aquest curs 2020-2021, però la comissió escolar segueix debatent si suprimir-la o no. La directora del centre creu que tard o d'hora Educació traurà aquesta normativa i que, per tant, han d'estar preparats i tenir clares les alternatives que tindran les famílies. Per la seva banda, Esteve va explicar que els Serveis Territorials de Lleida van confirmar a la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) que la sisena hora no es traurà.