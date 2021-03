Riner disposarà aquest any d'una sala d'exposicions restaurada al Miracle

Estat actual de l'espai on es farà la sala d'exposicions

Estat actual de l'espai on es farà la sala d'exposicions aj. riner

El municipi de Riner disposarà des d'aquest any d'una sala d'exposicions completament restaurada en un dels espais de la Casa Gran del Miracle. L'Ajuntament ha posat a concurs les obres de la 2a fase de la restauració d'aquesta sala, que va començar l'any 2017.

L'objectiu del projecte era restaurar la resta de l'espai de la primera planta de la Casa Gran, a l'espai ubicat al costat de l'espai Barroc, per tal de disposar d'un lloc totalment condicionat per acollir tot un seguit de representacions puntuals, que puguin traslladar-se a diferents espais del mateix territori i a la resta de comarques, per tal de mostrar diferents aspectes culturals, de la vida quotidiana, tradicions, etcètera, i així continuar la iniciativa del Pla de Foment Turístic del Solsonès, potenciar l'ús del turisme de qualitat, sostenible i responsable que aporti riquesa al territori.

Tenint en compte la necessitat del projecte i les dificultats econòmiques per poder-lo executar en la seva totalitat, l'any 2017 es va decidir dividir-lo en dues fases. La primera va finalitzar al final del 2017 i la segona començarà ara, un cop s'ha obtingut el finançament necessari per tirar-lo endavant. Va creure oportú poder dividir aquest projecte en dues fases diferenciades. Aquesta fase consistirà a consolidar l'estructura, les instal·lacions i els acabats finals de l'espai per poder-lo obrir al públic.

«Aquesta sala d'exposicions ajuda a fer del conjunt del Miracle un referent cultural, que és amb el que estem treballant», va explicar a Regió7 l'alcalde de Riner, Joan Solà. Es tracta del mateix espai on es va fer l'exposició A bodes em convides fa uns mesos. A falta de la segona fase del projecte, l'espai presentava moltes deficiències que el consistori va subsanar d'una manera molt bàsica per poder dur a terme l'exposició. «Ara, però, quedarà una sala d'exposicions en condicions», afirma Solà.

El projecte ha d'estar finalitzat el maig d'aquest any. La primera fase va tenir un cost d'aproximadament 60.000 euros i la segona té un cost de 92.000 euros amb IVA inclòs, finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Lleida.