Sant Llorenç renovarà el clavegueram de part de la carretera de Solsona

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys renovarà més de mig quilòmetre de clavegueram situat a la carretera de Solsona i a la connexió entre el carrer Serra del Batets i el de les Set Riberetes.

Segons el projecte, actualment el sistema de clavegueram en el que s'actuarà està integrat per un tub de formigó de 110 mm. Pel que fa als carrers de la Serra del Batets, carrer del Torrent de Ginebró i del carrer de les Set Riberetes no disposen d'un sistema de clavegueram en l'actualitat. En aquest sentit, l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, explica que el problema és que el clavegueram i els seus accessos està situat en propietats privades. A més, assegura que cal renovar la xarxa actual ja que comença a presentar algunes problemàtiques i per tal, cal garantir el correcte funcionament d'aquesta.

El projecte, ara en procés de licitació, té un pressupost estimat de 67.340,76 euros i un termini d'execució de dos mesos des de l'inici de les obres. Aquesta actuació està finançada pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i també per fonts propis del consistori piteu.

Els treballs provocaran petites afectacions en el trànsit de les quals el consistori avisarà a la població afectada prèviament.