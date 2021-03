Solsona prorrateja l'impost pels vehicles de baixa temporalment

Als vehicles de Solsona de més de 25 anys i als històrics que es donin de baixa temporalment i ho sol·licitin a l'Ajuntament se'ls aplicarà el prorrateig trimestral de l'impost. Ho va aprovar el ple municipal amb el suport de tots els grups, tret de Junts per Solsona, en desacord amb l'eliminació de la bonificació que aquests vehicles han tingut els últims anys.

En la revisió de les ordenances fiscals per a aquest exercici es va aprovar eliminar la bonificació als vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys i als històrics pel seu caràcter contaminant. Tal com va explicar el regidor de Medi Am- bient, Ramon Montaner, «es prioritza i es potencia la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle amb la bonificació parcial de l'impost a vehicles que no emeten i els ECO». Per tant, «no té cap sentit que els cotxes donats d'alta amb motors de combustió es beneficiïn d'una bonificació total d'aquest impost». Per això, només durant aquest any, els que es donin de baixa temporalment se'ls aplicarà el prorrateig trimestral, una mesura que comparteix ApS-CUP.

Junts per Solsona va manifestar la seva discrepància a l'eliminació d'aquest avantatge, al·legant que als municipis veïns no es paga l'impost i que «la capacitat de contaminar d'aquests cotxes és mínima». El grup de Marc Barbens hauria plantejat una solució intermèdia o almenys un any d'adaptació dels propietaris d'aquest tipus de vehicles. El portaveu de Junts va constatar que hi ha hagut queixes, i aquesta mesura aprovada ve a ser «un pedaç». S'han detectat «situacions difícils de resoldre», com per exemple el rebut que els ha arribat a persones que fa molts anys que ja no tenen el cotxe però que no havien tramitat correctament el canvi de titularitat o la baixa.

«Si no es fan servir, aquests cotxes no haurien de pagar impostos», va opinar el regidor socialista, Mohamed El Mamoun, que considera que el prorrateig no s'hauria d'aplicar només durant un any. Tot i això, va votar a favor de la fórmula proposada per l'executiu.