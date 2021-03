El 7,70% dels habitatges de Solsona estan desocupats

Prop de 8 de cada 100 pisos de Solsona estan desocupats, molts d'ells situats al nucli antic. És una de les dades que s'han avançat de l'estudi de pisos buits que està realitzant l'Ajuntament de Solsona des de fa uns mesos i del qual es té previst publicar-ne els resultats el mes vinent.

El regidor d'Habitatge, Ramon Xandri, va avançar algun dels resultats extrets d'aquest estudi en el darrer ple municipal. Així, va explicar que a la ciutat de Solsona hi ha 5.204 pisos dels quals 404 estan buits. Això representa el 7,70% del total. A més, d'aquests 404 habitatges deshabitats, 183 es troben al nucli antic, quasi el 45% dels domicilis buits que hi ha a tota la ciutat.

Aquest estudi i les mesures que se'n derivin van ser una de les condicions que va posar ApS-CUP per donar suport a la investidura de l'alcalde republicà, David Rodríguez, tot i que ERC hi governa amb majoria.

L'estudi dels habitatges buits va ser adjudicat al despatx solsoní Lluerna Arquitectura el mes d'agost passat per un import de 15.000 euros. El treball ha de donar resposta, entre d'altres, a la voluntat de disposar d'habitatge social per als col·lectius en risc d'exclusió; conèixer el parc d'habitatges desocupats i no venuts; reconvertir els immobles de titularitat pública i mobilitzar els de titularitat privada per crear una borsa d'habitatges socials i d'emergència.

Relacionat amb l'habitatge, Xandri també va explicar que el consistori està treballant per poder garantir habitatges per als joves que es vulguin emancipar. «Creiem que això ha passat de ser una prioritat a una urgència», va assegurar el regidor republicà. D'altra banda, també s'està treballant per aconseguir que s'augmenti l'oferta de pisos de lloguer, «perquè, com més n'hi hagi, més aconseguirem abaratir la mitjana del preu dels lloguers».