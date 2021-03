El Centre Sanitari del Solsonès començarà a vacunar a les persones majors de 80 anys

Si no hi ha un endarreriment de les dosis que el Departament de Salut ha de proporcionar al Centre Sanitari del Solsonès, aquesta setmana s'iniciarà la vaccinació de les persones de la franja d'edat de 80 a 90 anys, als quals s'està avisant personalment, segons informa la direcció mèdica de l'ens. Aquests dies és previst que es completi la vacunació en la franja dels nonagenaris i les persones dependents.

La direcció mèdica del Centre Sanitari ha explicat que un programa informàtic del CatSalut determina la vacunació de cada comarca en funció de la població i el Departament proporciona les dosis a l'ens solsoní, responsable de la seva administració. Segons el director, Juan Campus, el fet que el Solsonès aparegués en la posició més baixa del rànquing en el percentatge de vacunació al Principat es pot atribuir a què el programa de la Generalitat al qual el Centre Sanitari proporciona les dades de les vacunes administrades no hagués comptabilitzat les persones grans dependents, que sumen un centenar.



Vacunacions fora de la comarca

D'altra banda, el Centre Sanitari administra solament la vacuna Pfizer, que és la que subministra el CatSalut. El vaccí d'AstraZeneca, en canvi, destinat a col·lectius essencials, com forces de seguretat i personal docent, és administrat directament per personal de Departament de Salut, no adscrit al Centre Sanitari del Solsonès. Per això, en aquest cas cal desplaçar-se als punts del país habilitats i que s'indiquen a cada pacient una vegada es dona cita. Igualment, la població d'entre 60 i 65 anys ja pot demanar hora per vacunar-se a través del web vacunacovidsalut.cat. En molts casos, però, els usuaris que accedeixin al web es poden trobar que no quedin hores vacants. Els avisos s'actualitzen en funció de les dosis disponibles.



Setmana Santa amb dos nous positius detectats

Aquest punt del procés de vaccinació coincideix amb un bon comportament de l'epidèmia a la comarca. El Centre Sanitari del Solsonès ha detectat dos casos positius en una setmana, un menys que la setmana anterior. S'han diagnosticat a partir de 147 proves PCR i 33 TAR. En aquests moments l'índex de risc de rebrot a la comarca és manté molt baix, per sota dels 30 punt –a la capital l'índex és de 4,71 punts.

Les autoritats sanitàries locals fan una nova crida a la població per tal que mantingui les mesures de protecció i eviti el relaxament, sobretot tenint en compte que els propers dies, coincidint amb Setmana Santa, es preveu un important moviment de persones.