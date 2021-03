36 grups escolars participen al joc de pistes literàries de Sant Jordi de Solsona

Entre els dies 6 i 20 d'abril, 36 grups escolars d'educació infantil fins a 6è de primària de Solsona resseguiran cinc places del municipi per resoldre el joc de pistes literàries de Sant Jordi. És una activitat organitzada per primera vegada per la regidoria d'Educació, a través del Pla Educatiu d'Entorn, i la Biblioteca Carles Morató per fer gaudir de la primavera a l'aire lliure al mateix temps que es promouen els hàbits lectors d'infants i joves.

El material didàctic proposat pel joc endinsa l'alumnat en el món dels còmics, els contes clàssics, la poesia, els àlbums il·lustrats i la llegenda de Sant Jordi. Cada espai del circuit establert es dedica a un d'aquests àmbits temàtics. Una vegada tots els grups inscrits finalitzin el joc de pistes, a fi d'enriquir les biblioteques d'aula o de cada centre se sortejarà un val de 100 euros per escola entre els grups bombolla per comprar llibres. Enguany participen a la iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn i la Biblioteca Carles Morató les escoles Setelsis i El Vinyet.

Cada any la biblioteca i la regidoria d'Educació coorganitzen activitats per potenciar la diada de Sant Jordi i les setmanes prèvies. L'any passat el confinament va obligar a programar iniciatives virtuals obertes a tota la població. En edicions anteriors s'havia organitzat la revetlla de Sant Jordi, que incloïa lliurament de premis de certàmens literaris i actuacions que casaven la literatura amb la música.