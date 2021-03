La restauració de la torre d'Ardèvol començarà el proper mes de maig

Després de mesos treballant per aconseguir finançament, l'Ajuntament de Pinós podrà tirar endavant el projecte de restauració de la torre d'Ardèvol, que es troba en mal estat i representa un cert perill a causa d'algunes caigudes de pedres. L'objectiu del consistori és que les obres comencin el proper mes de maig i que estiguin finalitzades abans del 2022.

L'Ajuntament de Pinós va presentar el projecte, acompanyat per alguns dels tècnics que l'han redactat, a alguns dels seus veïns divendres passat. El projecte preveu millorar les instal·lacions d'aquest monument històric, conservar-lo, adequar-lo per ser visible al públic d'acord amb la normativa vigent i alhora garantir la seguretat del veïnat del nucli d'aquesta població, evitant que caiguin més pedres de la mateixa torre.

En aquest sentit, l'arquitecte del projecte, Josep Esteve, explica a Regió7 que «de la torre rodona realment han caigut dos pedres, el que passa és que està desestabilitzada», i afegeix que la torre rectangular presenta esquerdes verticals a les seves quatre cares i que la coberta té patologies d'impermeabilitat. «Actualment no comporten perill però és necessari que no vagin a més, per això és el moment de fer-ho», apunta Esteve.

Per la seva banda, l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, explica que la intenció del consistori és que estigui a punt de cara a la celebració del pessebre vivent d'Ardèvol, sempre que les condicions sanitàries en permetin la celebració, i que un cop finalitzat el projecte serà visitable.

El cost total de la intervenció és de 235.038,61euros. L'Ajuntament ha aconseguit que se'n subvencionin 201.413,31, dels quals 41.442 seran dotats pel Departament de Cultura, 96.806 a través d'un conveni del Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Incasòl, 20.000 euros de la Fundació la Caixa/Caixabank i, finalment, 43.165,31euros dels fons Leader.

La quantitat restant la posaria l'Ajuntament de Pinós, tot i que s'està pendent dels ajuts que puguin sorgir de part de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.