La residència de Solsona treballa el dol després de la trentena de morts per covid

Els usuaris de la residència l'Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona han rebut el suport del Servei d'Acompanyament al Dol de la ciutat, adscrit als serveis funeraris municipals aquest març. Després que ho sol·licités la direcció de centre, arran de la pèrdua d'una trentena de persones a causa d'un brot de coronavirus declarat a final de l'any passat, s'han organitzat vàries sessions mantenint els quatre grups de convivència que hi ha a la residència en compliment del protocol de prevenció de la covid-19. La voluntat de l'equip és poder plantejar accions amb un altre format i que també acullin els familiars per compartir el record i avançar en el procés del dol.

Les sessions que s'han realitzat al llarg d'aquest mes de març han tingut una freqüència setmanal durant tres setmanes amb la intervenció de dues persones del servei de dol per a cadascun dels grups. Es tracta, segons apunta la psicòloga responsable de l'equip, Montserrat Casas, «d'una primera intervenció en un moment en què el dol és encara molt recent i la normalitat encara està poc instaurada».

Entre les emocions que han expressat les persones que hi han participat hi ha «les pors i el risc de patir la malaltia i l'aïllament de no poder estar a prop dels familiars» però també «la resiliència de persones que han viscut experiències molt dures al llarg de la seva vida, la serenor, la confiança, el reconeixement d'estar ben cuidats i la companyia que es fan entre ells», explica Casas.

El Servei d'Acompanyament al Dol, que a l'Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona va començar la seva activitat el febrer de l'any passat, s'ha ofert a continuar el treball a la residència més endavant, quan els protocols de seguretat ho permetin. La voluntat de l'equip és poder plantejar accions amb un altre format i que també acullin els familiars per compartir el record i l'estima i facilitar el camí del dol.

La residència Pere Màrtir Colomés de Solsona va resultar especialment afectada per un brot de covid a començament d'any, que en quatre setmanes va ocasionar gairebé una trentena de morts en aquest centre, fins al punt que el mateix Ajuntament va decretar tres dies de dol en record d'aquestes i la resta de víctimes.