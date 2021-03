El Solsonès és la comarca amb menys risc de rebrot del virus

El Solsonès és la comarca amb menys risc de rebrot de Catalunya, amb només 22 punts i una velocitat de contagi de 0,71. Queden molt lluny els 3.367 punts assolits el 13 de gener arran del brot a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés.

Per la banda alta de la relació comarcal de risc de rebrot hi ha el Moianès, que és la setena, amb 617 punts. En tenen encara més el Pallars Sobirà (1.816), la Conca de Barberà (963), el Pla d'Urgell (805), la Garrotxa (786), el Ripollès (720) i la Vall d'Aran (710).

La Cerdanya és la dotzena (414), l'Anoia la tretzena (380) i l'Alt Urgell la quinzena (318). Amb menor risc de rebrot és troben les comarques del Bages (291) i el Berguedà (242).

Manresa, després de situar-se com la citat catalana de més de 50.000 habitants amb més risc de rebrot, ara és la setena amb valors inferiors que Mollet del Vallès, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Viladecans i Castelldefels.

La ciutat té un índex de 322, superior a la mitjana catalana, que és de 257, però la velocitat de contagi és de 0,92 inferior a la mitjana catalana d'1,17. La desescalada a la ciutat ha estat possible després de set dies amb els indicadors a la baixa passant dels 444 punts de risc de rebrot del dia 19 als 322 actuals. Aquí cal tenir en compte que les darreres dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat corresponen al dia 26 perquè les fa públiques amb quatre dies de decalatge. Al conjunt de la comarca del Bages, el risc de rebrot també va a la baixa des del dia 19, quan tenia 341 punts, però el descens no ha estat consecutiu sinó que els dies 23 i 24 hi va haver un repunt per després continuar la tendència a la desinflamació de les xifres i arribar als 291 punts actuals.

Hi ha un lleuger descens dels casos confirmats de coronavirus al Bages, que del 6 al 13 de març van ser 276, la setmana següent 277 i la darrera analitzada, del 20 al 26 de març, de 242.

Una evolució semblant s'ha donat a Manresa, on del 6 al 13 de març van ser 121, la setmana següent 155 i la darrera analitzada, del 20 al 26 de març, 121.

El Moianès i la Cerdanya són la segona i la tercera comarca amb més velocitat de transmissió de l'epidèmia, amb índexs de 2,75 i 2,57, respectivament, només superats pels 2,85 del Priorat.

L'altra cara de la moneda és que el Solsonès és la tercera però per la cua, amb un índex de transmissió del virus de 0,71, i l'Alt Urgell és la quarta, amb 0,78.