Una jove cooperativa vol connectar la gent amb la natura

El Solsonès té de fa pocs mesos una nova cooperativa, la qual està centrada en la natura i la seva importància. Es tracta de Sàmara Natura.

Montse Rodríguez i Cristina Torres són les impulsores d'aquesta iniciativa, que es va començar a fer realitat el mes de desembre del 2019 però fins ara no havia organitzat cap activitat presencial. La cooperativa organitza, juntament amb Solsona Experience, dues visites al Castellvell i al barranc de Pallarès que tenen com a objectiu fer-hi una immersió cultural i natural. També han preparat una caminada relacionada amb les plantes remeieres de la zona i la relació històrica que tenen amb les bruixes.

«El nostre objectiu és convertir-nos en referents a la comarca pel que fa a la natura. Volem fer coses amb les escoles, amb les administracions, amb els allotjaments turístics, etc», explica Montse Rodríguez, una de les dues impulsores, que afegeix que la pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest la importància de cuidar la natura i que per això fan falta més coneixements.

Rodríguez apunta que l'objectiu de Sàmara Natura és «fomentar l'educació ambiental tant per a infants com per a adults, i també la sensibilització cap al residu zero o la sostenibilitat, entre d'altres. Ho farem a través de diferents serveis que puguem oferir».

La solsonina també és una cofundadora del Grup de Natura del Solsonès, l'entitat més activa de la comarca en aquest sentit. La co-operativa assegura que hi col·laboraran per intentar arribar on el Grup de Natura no arriba i enfocant-ho des d'un punt de vista més professional.

Sàmara Natura va començar a formar-se el desembre del 2019, però no va ser fins a la pandèmia que es va començar a tirar endavant de forma seriosa. «A les dues ens agradava l'educació ambiental i d'aquí es va anar madurant la idea. Llavors va arribar la covid, un ERTO, i va ser llavors quan es va començar a formar», diu Rodríguez. En aquest sentit, tot i que la pandèmia ha impossibilitat fer activitats, Rodríguez i Torres ho han aprofitat per fer formació pel seu compte i també amb el suport de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.