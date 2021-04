Comencen els treballs per aconseguir que tots els llums de Sant Llorenç siguin LED

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha iniciat les actuacions per aconseguir que tot l'enllumenat exterior del municipi funcioni amb tecnologia led. És l'actuació del consistori piteu amb la dotació pressupostària més alta aquest any.

Alguns dels punts d'il·luminació del municipi ja havien estat substituïts per leds en els darrers anys però amb aquesta actuació es canviaran la resta de punts lumínics del municipi. Tal com va explicar Regió7 el juliol del 2020, el consistori entén que la major part dels llums que hi ha ja han superat la seva vida útil i no estan a l'altura de les exigències actuals funcionals i de seguretat. En total, es preveu la substitució de 332 lluminàries de les 502 que hi ha repartides pel poble. També es preveu instal·lar 17 nous punts de llum.

Abans de tirar endavant el projecte es va fer un estudi per comprovar quant es tardaria a recuperar aquesta inversió. Els resultats de l'estudi van determinar que l'import de la inversió es recuperaria en un període de 9 anys.

El projecte, que té un cost de 216.119,64 euros, és finançat al 50% per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), el 25% per la Diputació de Lleida i la resta amb fons propis de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.