Llobera disposarà d'un aparcament i d'un punt per a les deixalles a l'Hostal Nou

L'Ajuntament de Llobera construirà un aparcament, amb el nombre de places encara per determinar, a la zona de l'Hostal Nou per tal de solucionar els problemes que es generen a la zona quan s'hi acumula molta quantitat de vehicles. A més, el consistori preveu que un espai de l'aparcament sigui la ubicació de la futura illeta que vol instal·lar el Consell Comarcal per fer la recollida selectiva a tot el Solsonès.

«Qualsevol esdeveniment que es fa a la zona, com pot ser la festa major o la Fira de l'Empelt, demostra que tenim mancances d'aparcament. Perquè no s'hagi d'aparcar al costat de la carretera, que sempre suposa un perill, tindrem un aparcament municipal disponible», va explicar a Regió7 l'alcalde de Llobera, Ramon Angrill. Al nucli de l'Hostal Nou hi ha l'ajuntament, l'escola i la sala polivalent del municipi.

D'altra banda, el consistori aprofitarà la creació de l'aparcament per preveure la col·locació de la que serà una de les illetes del model comarcal de recollida selectiva que preveu establir el Consell. «En el moment que es va començar a parlar d'aquest sistema comarcal, com a ajuntament vam pensar que aquest punt seria un lloc adient per posar-hi un dels punts de recollida, ja que aquí és on hi ha les bústies del poble, hi passen molts veïns i veïnes i també és un bon punt per portar-hi la llum, ja que només s'ha de creuar la carretera», diu el batlle.

Actualment l'Hostal Nou té dos punts de recollida separats que estan situats en propietats privades. Així, en espera que es defineixi i es realitzi el sistema d'illetes, es traslladaran aquests dos punts a l'espai del nou aparcament. Tot i això, Angrill no descarta tancar el punt de recollida «per controlar una mica la gent que ens hi accedeix. Ja ens hem trobat amb algunes persones que llencen coses que no hi pertoquen. No hem de fer de policies nosaltres».

El projecte té un cost estimat de gairebé 64.000 euros i està finançat per la Diputació de Lleida i per fons propis del consistori.