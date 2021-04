La construcció de l'ascensor de la nova escola El Vinyet surt a licitació per tercer cop

Malgrat que les obres de la que serà la nova escola El Vinyet estan en marxa i a bon ritme, la Generalitat ha hagut de treure a concurs per tercera vegada la construcció de l'ascensor, que s'havia licitat de forma paral·lela a les obres del nou edifici.

La licitació d'aquest projecte, ara a concurs amb un pressupost estimat de gairebé 35.000 euros amb IVA inclòs, ha quedat deserta en dues ocasions. En la primera, a principis del 2019, no es va arribar a presentar cap oferta. A l'octubre del mateix any es va tornar a licitar el contracte que, al febrer d'aquest any, es va declarar desert al no haver-se formalitzat el contracte dins del termini establert.

Amb aquest nou concurs, es preveu adjudicar definitivament el contracte per dotar la nova escola d'un ascensor que s'haurà d'instal·lar amb el termini d'un mes.