Un grup de professores treballa per eliminar les discriminacions de gènere

Un grup de professores de tots els centres educatius del Solsonès han creat un grup de treball amb l'objectiu de fer realitat la coeducació a la comarca, eliminant les discriminacions de gènere que es produeixen en l'àmbit educatiu.

El Solsonès Coeduca, que és el nom d'aquest grup de treball format per un total de 14 docents i coordinat pel Servei Educatiu del Solsonès, va néixer aquest any i, de moment, la seva iniciativa més transversal i visible va ser els cartells realitzats pels alumnes de la comarca per visibilitzar dones importants de la història durant el mes de març, en motiu del dia internacional de la dona.

«La idea d'aquest grup de treball és anar formant-nos, formant, i realitzant iniciatives per tal que la coeducació sigui una realitat, perquè encara és una utopia», va afirmar la tècnica del Servei Educatiu del Solsonès, Maria Dolors Villaró, que va afegir que «encara estem molt lluny d'una equitat amb les diferències en com s'educa i les oportunitats que tenen nens i nenes».

tot i ser un grup coordinat des de la Generalitat de Catalunya, són les docents del grup qui pensen i desenvolupen les activitats que faran als per fomentar la coeducació i trencar tots els estereotips. Aquestes iniciatives es desenvolupen sobre tres pilars: la coeducació, la prevenció de les violències masclistes i de gènere i l'educació afectivosexual.

En aquest sentit, l'autoformació és una de les maneres que es contemplen per poder complir l'objectiu. Per aquest motiu, després de la campanya realitzada pel dia de la dona, tenen previst fer un taller durant el tercer trimestre de formació per professorat relacionat amb la transsexualitat.

Les professores que formen el grup de treball hi van entrar de forma voluntària i moltes d'elles ja estaven vinculades amb el teixit associatiu feminista de la comarca.