Substitueixen dos plataners malalts per aurons a la plaça de Sant Joan de Solsona

Aquest dimecres canviarà la fisonomia de la part inferior de la plaça de Sant Joan de Solsona. Les regidories de Medi Ambient i Parcs i Jardins substituiran dos plataners, els exemplars situats més al centre, per aurons de Freeman Autumn Blace (Acer x freemanii), característics pel canvi de color del fullatge i les seves tonalitats vermelloses a la tardor. Es tracta d'exemplars malats i envellits que fa molt temps que havien deixat de créixer.

Segons explica el regidor d'aquestes àrees, Ramon Montaner, s'ha fet un seguiment dels arbres de la plaça d'una anys ençà juntament amb el biòleg i consultor d'arbrat urbà Josep Selga. "Dos dels exemplars presenten símptomes de senescència" i es vol "evitar el risc que una de les places més emblemàtiques de Solsona quedi despullada d'arbrat". Per això el consistori s'avança i substitueix els dos peus per una espècie ja present a altres indrets de la ciutat, com el passeig de les Moreres a l'entorn del cambril de la Mare de Déu del Claustre, i una de les més decoratives. "És l'espècie que farà més justícia en aquest indret", assenyala Ramon Montaner.

L'auró de Freeman és un arbre d'alçada mitjana de fulla caduca de color verd intens a l'estiu amb una àmplia gamma cromàtica a la tardor. D'entre les característiques que més se'n valoren, a més de l'estètica, hi ha l'escassa afectació del paviment, el ràpid creixement, la baixa capacitat al·lergènica i l'alta resistència a les plagues i les malalties. Aquesta reposició d'arbres també respon a la voluntat de l'Ajuntament de substituir progressivament els plataners, que abunden al municipi, i avançar en la millora de la biodiversitat de l'arbrat –un objectiu, en aquest sentit, és que a la llarga cap espècie superi el 10 per cent del total.