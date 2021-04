El Consell Comarcal del Solsonès torna a treure els ajuts pel món de l'esport

Una vegada transcorregut el període d'exposició pública als diaris oficials, el Consell Comarcal ha obert el termini de presentació de les sol·licituds d'ajut pel foment de l'esport base d'entitats federades amb seu al Solsonès. Enguany, l'administració comarcal torna a mantenir l'import total de la convocatòria situada en els 6.000 euros; 5.600 euros per a l'esport base i 400 euros per a les activitats esportives. Aquesta dotació es considera fonamental per l'accés dels infants als beneficis de l'esport i l'exercici físic, i per a la seva interacció social, que s'ha vist molt afectada a conseqüència de la pandèmia.

En aquest sentit, el conseller comarcal d'Acció Social, Xavier Castellana, ha indicat que aquests ajuts mantenen la seva vocació de facilitar als joves la pràctica de l'esport com una activitat saludable i inclusiva, i oferir suport a les activitats esportives que es portin a terme a la comarca.

La data màxima per presentar les sol·licituds és el 30 de juny de 2021. Per fer efectiva la sol·licitud cal presentar-la de forma telemàtica. Podeu obtenir més informació trucant al 973 48 20 03.