La creació de les darreres zones blaves genera un debat al consistori

Les formacions de l'Ajuntament de Solsona van mostrar posicions contràries pel que fa a la gestió del trànsit de vehicles a la ciutat en l'últim ple. Junts es va mostrar inquiet per la circulació de vehicles els dies de mercat a la Plaça del Camp, posició que també va mostrar ApS-CUP, que va aprofitar per fer referència a la creació de noves zones blaves d'aparcament gratuït a la ciutat com una mesura que no permet desincentivar l'ús del vehicle privat a la ciutat.

Des del passat novembre, Solsona ha convertit en zona blava algunes places d'aparcament de tres punts diferents: a la carretera de Bassella, un tram del carrer de la Bòfia i una vintena de places del passeig del Pare Claret de Solsona, on es desenvolupa el mercat municipal.

La regidora de la CUP, Pilar Viladrich, va fer referència al pla de desincentivació del vehicle privat que va redactar el seu partit i que, en principi, el govern d'ERC es va mostrar disposat a consensuar. « N'hem començat a parlar, però es van implementant mesures que d'alguna manera entren en contradicció amb part de pla», va dir Viladrich. En aquest sentit, l'alcalde David Rodríguez, va apuntar que «mirarem de consensuar el que puguem» però que «evidentment hi haurà coses que no ens posarem d'acord com per exemple l'eliminació de les zones blaves».

Sobre el trànsit de vehicles a la plaça del Camp els dies de mercat, la regidora cupaire va dir «no crec que la solució sigui concentrar gent allà i mantenir la circulació a l'altra banda del passeig amb aparcaments». A això, el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner va assegurar que pel que fa a mobilitat segurament no és la millor opció però que hi ha altres criteris a tenir en compte com la demanda de zones de càrrega i descàrrega a les dues bandes del passeig.

Tot i defensar que la millor solució no és tallar el trànsit, Montaner va assegurar que «hi ha alguns punts que estem estudiant si es poden modificar i a partir d'aquí pot ser que fem propostes de millora o un canvi més radical».