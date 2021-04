538 persones van fer visites guiades per Setmana Santa

L'eliminació de les restriccions de mobilitat contra la covid-19 va reobrir l'activitat turística al Solsonès per Pasqua. Durant la Setmana Santa, 538 persones van optar per descobrir la comarca de la mà de la cooperativa Solsona Experience. La pandèmia, però, ha obligat a canviar el funcionament de les rutes. «Tot i que normalment ja treballem amb grups petits, aquest any els hem reduït encara més, passant de tenir 12 visitants per grup a tenir grups de 6 a 7 persones de mitjana», explica Ivan Viladrich, soci de la cooperativa.

Malgrat ser la Setmana Santa amb menys visitants des del 2017, la cooperativa fa una bona valoració d'aquest any: «hem mobilitzat més de 80 guies en 10 dies, una cosa que no havíem fet mai», apunta Viladrich