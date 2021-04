Amisol donarà suport a la residència amb roses solidàries per Sant Jordi

Amisol posarà a la venda roses solidàries per la residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona per Sant Jordi. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'entitat solsonina que busca donar suport a un dels col·lectius més afectats per la pandèmia.

La residència va registrar un total de 28 defuncions a causa de la Covid-19, és a dir, un 31% dels residents va morir a causa d'un brot de coronavirus. De fet, la Covid-19 va arribar a afectar a més del 70% dels usuaris de la residència i va causar la baixa de més de la meitat de la plantilla de treballadors.

Com a mostra de suport del munici a l'Hospital Pere Màrtir Colomés, Amisol entregarà totes les roses solidàries venudes als residents. Per tant, les persones que comprin aquestes roses no se les enduran, sinó que les deixaran i els responsables de l'entitat les dipositaran totes juntes en un espai habilitat.

Addicionalment, les persones que comprin aquesta rosa, si ho desitgen, podran escriure un missatge personalitzat en una targeta que es posarà a la flor. D'aquesta forma, segons apunten des de l'entitat, es vol fer arribar als residents que, darrere d'aquestes roses, hi ha persones que busquen donar-los suport.

Per tant, des d'Amisol, consideren que el missatge, a part d´apropar els solsonins a l'Hospital Pere Màrtir Colomés, també permetrà crear una sensació de satisfacció als residents.

A banda d'aquesta novetat motivada per la pandèmia, Amisol també vendrà la tradicional rosa de l'entitat. Tanmateix, a causa de les restriccions plantejades pel Procicat, Amisol posarà a la venda a les roses al pàrquing de l'associació situat al Seminari Menor i també es podran comprar al Bar del Casal.

D'altra banda, enguany hi haurà existències limitades. Per aquest motiu, Amisol ha posat a la disposició dels solsonins la possibilitat de fer una reserva prèvia. L'entitat recomana fer aquesta petició abans del 14 d'abril, amb la intenció de poder garantir-la disponibilitat de les roses.

La reserva prèvia es pot realitzar per dos canals diferents. En primer lloc, es poden demanar directament a les oficines de l'entitat, ubicades al Seminari Menor. En segon lloc, es poden reservar a través de la botiga online. A ambdós espais es pot fer la reserva de les dues modalitats de roses.

A les dues vies s'haurà de fer el pagament per tal que la reserva es faci efectiva. Així mateix, el dia de Sant Jordi s'habilitarà una zona per la recollida de les roses reservades. D'aquesta forma, s'agilitzarà la recollida i s'evitaran les aglomeracions a les instal·lacions.