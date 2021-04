El col·lectiu LGTBIQ+ impulsa una recollida de firmes per denunciar el discurs del bisbe

El col·lectiu LGTBIQ+ del Solsonès vol presentar una denúncia administrativa col·lectiva contra els discursos del bisbe de Solsona, Xavier Novell. El grup de La Cugula qualifica els arguments del prelat solsoní com a «misògins i homòfobs», motiu pel qual han iniciat una campanya de recollida de denúncies individuals per presentar-les de forma conjunta al Servei d'Atenció Integral (SAI) del Consell Comarcal.

Segons la perspectiva d'un dels fundadors de La Cugula, Alguer Vendrell, fa anys que el bisbe Novell reitera els discursos d'odi cap a col·lectius minoritaris. A més, lamenta que, entre altres estigmes, s'ha relacionat el col·lectiu LGTBIQ+ amb la delinqüència.

Vendrell assegura que aquests comentaris no solament van dirigits al col·lectiu LGTBIQ+, sinó que també s'han fet en referència a altres grups.

Entre ells, Vendrell critica la reflexió que recentment Xavier Novell va fer sobre l'avortament. El bisbe de Solsona va qualificar aquesta pràctica de crim abominable i la va comparar amb l'holocaust nazi.

Davant d'aquesta situació, La Cugula busca la resposta de les institucions. Al respecte, afirmen que l'Ajuntament de Solsona no ha donat cap resposta davant els comentaris del prelat. Per aquest motiu, expliquen que la població de Solsona se sent «desemparada sabent que aquest tipus d'agressions i discursos d'odi reiterats no reben resposta». A més, asseguren que «ja no poden més» i que «fa una dècada que escoltem aquest tipus de discursos amb màxima impunitat».

A més, Vendrell recalca que les conseqüències d'aquests discursos acaben repercutint en la societat, sobretot en els més joves.

«Hem d'evitar que aquests arguments es repeteixin. Hi ha grups d'adolescents que ara estan explorant la seva sexualitat i si veuen que aquest tipus d'arguments s'accepten als seus municipis, s'acaba creant una violència institucional», comenta Vendrell.

Per aquest motiu, el col·lectiu LGTBIQ+ ha decidit difondre a les xarxes socials un model de denúncia que qualsevol persona que ho desitgi pot signar. Un cop acabi el termini establert per a la recollida, concretament el 21 d'abril, La Cugula enviarà tots els exemplars rebuts al Consell Comarcal.

Amb aquestes denúncies, insten que el SAI territorial de Lleida actuï per aturar el que ells qualifiquen d'«agressions» i perquè «es vetlli per la seguretat mental i física de totes les persones del territori», expliquen.

Durant el primer dia de campanya, el col·lectiu va rebre una desena de denúncies. «La resposta ha sigut sorprenent», assegura Vendrell. El grup ha habilitat tres canals pels quals qualsevol persona que ho desitgi pugui fer-los arribar la denúncia individual.

En primer lloc, tothom qui hi estigui interessat la pot fer arribar al correu electrònic de La Cugula. En segon lloc, es pot deixar a la bústia del Casal Popular de la Fura fins al 21 d'abril. Per últim, es pot portar presencialment el 21 d'abril, de 19 h a 20 h, al mateix local.