Un alt nombre d'accidents forestals són causats per manca de formació

Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, van elaborar un estudi sobre la sinistralitat del sector forestal a Catalunya del que es desprèn que la manca de formació dels treballadors i un retard en la mecanització i en la innovació tecnològica són els principals causants de l'alt nombre d'accidents forestals que tenen lloc a Catalunya si es compara amb altres sectors o amb altres països.

«L'estadística diu que l'any 2019 aproximadament 1 de cada 8 treballadors del sector forestal va patir un accident, encara que fos lleu, mentre que al sector de la construcció o de l'agricultura aquesta xifra potser és 1 de cada 20», explica Adriano Raddi, un dels autors de l'estudi i cap del programa de bioeconomia i governança del CTFC. Raddi explica que, tot i que és obvi que hi ha un risc major en treballs forestals que en el treball davant d'un ordinador, l'índex de sinistralitat a Catalunya no és l'ideal. Per exemple, tenim una mitjana de 0,50 accidents mortals per milió de m3 de fusta aprofitada mentre que al Regne Unit és del 0,23, a EUA de 0,2 2 o a Suècia de 0,04.

L'investigador posa el focus en el fet que a Catalunya la formació no sigui obligatòria per realitzar treballs als boscos. «A França si no es té formació no es pot treballar al bosc i aquí és campi qui pugui. De fet, legalment no es requereix res i l'administració no posa com a condició obligatòria que el personal sigui format amb cursos reconeguts», explica Raddi.

Un altre dels aspectes a millorar és el de la innovació tecnològica. En aquest sentit l'estudi apunta que la mecanització avançada permet millorar l'eficiència, reduir el risc d'accident i millorar la seguretat de qui treballa. Per aquest motiu, el CTFC està treballant per introduir nous mètodes i nova maquinària en el sector forestal a Catalunya. Alguns d'ells, que s'explicaran en una jornada que tindrà lloc el proper 15 d'abril via virtual, són el cable aeri, el cabrestant sincronitzat o el sintètic, que són mètodes més segures en boscos amb les característiques dels catalans, caracteritzats per tenir pendents inclinades.