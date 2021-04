El Consell del Solsonès obre el termini per sol·licitar ajuts per activitats culturals

El Consell Comarcal del Solsonès ha obert el termini de presentació de les sol·licituds d'ajut per activitats culturals, socials, escoles, AMPES i activitats firals.

Pel que fa a les activitats culturals, es preveu una dotació màxima de 250 euros per aniversaris d'entitats i un màxim de 200 euros per publicacions de temàtica cultural centrada al Solsonès. En esdeveniments tradicionals, culturals i socials el màxim també és de 200 euros.

La dotació pels ajuts per despeses per activitats extraescolars d'escoles i AMPES serà de fins a 250 euros per activitat.

Finalment, amb relació a les activitats firals que tinguin lloc a la comarca, es determina una ajuda de 350 euros als ajuntaments per activitat firal, i de 200 euros a entitats que portin a terme la seva organització.

La data màxima per presentar les sol·licituds és el 31 de juliol de 2021.