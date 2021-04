Falten 70.000 euros per completar la restauració de l'orgue de Solsona

La restauració de l'orgue de Solsona encara la recta final, però encara falten 70.000 euros per acabar-la de completar. Per això, els seus impulsors fan una crida a entitats, empreses i particulars per aconseguir els diners i enllestir el projecte global de restauració, que en total suma 671.543 euros.

L'instrument, que data del 1853, es trobava en un avançat estat de deteriorament. Es tracta de l'únic orgue d'escola catalana pendent de restaurar a Catalunya. En total, l'instrument té 3.165 tubs i 46 registres. Una de les seves principals particularitats és que té sonoritats barroques i romàntiques.