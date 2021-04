Demanen 70.000 euros per finalitzar la restauració de l'orgue de Solsona

La restauració de l'orgue de Solsona arriba a la recta final, però encara falten 70.000 euros per acabar-la de completar. Per això, els seus impulsors fan una crida a entitats, empreses i particulars per aconseguir els diners i enllestir el projecte global de restauració, que en total suma 671.543 euros.

Encara que l'instrument s'ha afinat amb freqüència, no es restaura des de la seva construcció el 1853. Aquesta rehabilitació, segons apunten des de la Comissió de l'Orgue de la catedral de Solsona, «avança, però no tan ràpidament com seria desitjable». Tot i això, la intenció de l'associació és la de finalitzar la restauració de cara al 2022 o el 2023.

La Comissió de l'Orgue de la Catedral de Solsona transmet que «encara no es disposa dels recursos suficients» per finalitzar els treballs de millora de l'orgue. Per poder sufragar aquests treballs, el col·lectiu fa una crida a la col·laboració en la campanya de recaptació. Tanmateix, es mostren optimistes amb la situació. «Es tracta d'una obra d'un gran cost, però tenim el ferm convenciment que ens en sortirem», expliquen.

Fins ara, l'instrument es trobava en un avançat estat de deteriorament. De fet, és l'únic orgue d'escola catalana pendent de restaurar a Catalunya.

La rehabilitació de l'orgue permetrà recuperar un dels tresors més apreciats de la catedral de Solsona. «La restauració de l'orgue té un gran interès cultural, artístic i patrimonial per la nostra ciutat», asseguren des de la comissió.

Aquesta millora, dirigida pel mestre orguener Albert Blancafort, permetrà que l'orgue recuperi els seus registres habituals.

En aquest sentit, l'orgue de la catedral de Solsona és capaç de reproduir sonoritats romàntiques que imiten instruments d'orquestra, com serien la viola de gamba, la flauta harmònica o la flauta travessera. Addicionalment, l'orgue solsoní també té sonoritats barroques.

A partir de la seva restauració, les 30.000 peces i 3.165 tubs que conformen l'instrument podran funcionar de nou sense problemes.