Un centenar d'establiments se sumen a una campanya de vals subvencionats a Solsona

Els comerços solsonins van estrenar ahir la campanya «Jo compro a Solsona». Es tracta d'una iniciativa que consisteix en la venda de vals de 50 euros subvencionats per l'Ajuntament per gastar al comerç no essencial de Solsona.

Les persones que ho vulguin ja poden aconseguir aquests vals anomenats quartos a la web habilitada per la campanya (jocomproasolsona.cat) o a l'OAC municipal.

Per 40 euros, l'Ajuntament els proporcionarà 5 vals valorats en 10 euros cadascun. A la mateixa plataforma online, es pot consultar la llista d'establiment on s'accepten aquests vals.

Entre d'altres, s'han adherit a la campanya 24 bars, 13 botigues de moda i complements, nou perruqueries o set comerços d'articles per a la llar.

«Jo compro a Solsona» és una campanya de l'Ajuntament de Solsona i l'Agència de Desenvolupament Local per reactivar el comerç del municipi no essencial, un dels sectors més perjudicats per la crisi de la Covid-19.

Fins al 30 de juny, es posaran a la venda 5.000 paquets de cinc vals de compra. L'objectiu és que a partir d'una aportació municipal de 50.000 euros per incentivar el consum, se n'arribin a injectar 250.000 per al conjunt dels negocis participants.

Alguns establiments municipals han decidit no acollir-se a la campanya de forma solidària, perquè se'n beneficiïn els comerços més afectats, segons explica el tècnic municipal que coordina la campanya.

Podran accedir a aquesta campanya totes les persones majors d'edat empadronades a Solsona amb l'adquisició mínima de cinc vals de compra.

Cada val de compra és nominal i s'associarà a un DNI. Aquest tindrà un codi únic que els establiments desactivaran en el moment que es bescanviï un producte o un servei.

Una vegada adquirits, els vals de la campanya «Jo compro a Solsona» no es podran retornar ni canviar novament a euros.