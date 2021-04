Guixers rehabilita el primer pis de lloguer social al municipi

Guixers condicionarà el primer pis de lloguer social al municipi. Es tracta d'un habitatge situat a l'edifici de l'Ajuntament el qual es vol destinar a crear un pis per a persones joves. El consistori ha adjudicat les obres a Serviobres Queralt SLU per un import de 96.500 euros. El projecte és finançat pel Pla Únic d'Obres i Serveis a Catalunya (PUOSC). Es preveu que els treballs finalitzin el mes de juny.

L'Ajuntament ha adjudicat els treballs perquè es restauri l'habitatge per poder establir-hi un lloguer social. Es preveu una reforma integral d'aquest pis de 71 metres quadrats. Entre les actuacions, destaca la reforma dels banys i de la cuina, la substitució de portes, la pintura de tot l'habitatge o l'equipament en mobiliari bàsic.

Aquest projecte s'ha portat a terme a causa de la voluntat del consistori d'habilitar nous espais destinats a l'habitatge. D'aquesta forma s'apropa el municipi a un dels col·lectius que més dificultats presenten per emancipar-se.«Aquest projecte permet que joves del territori puguin instal·lar-se al municipi», explica l'alcalde del consistori, Jordi Selga.

Al mateix temps, la creació d'aquest habitatge també allunya Guixers, un municipi de 132 habitants, del despoblament. «Aquest tipus de propostes ens ajuden a fomentar el repoblament de Guixers», comenta Selga.

El batlle comenta que avui hi ha escassetat d'habitatge, fet que els ha motivat a fer aquesta recondicionament. «Ara mateix hi ha una manca d'habitatges públics i privats i això causa que a la gent li costi instaurar-se al municipi».

Aquesta falta d'habitatge, per Selga, provoca que la població del municipi no pugui créixer. «Tenim una població envellida i no tenim nous residents per la falta d'habitatge. Això no ajuda a fer que anem endavant i que el municipi es faci gran».

Per Selga, aquest pis, que es destinarà al lloguer social, és una oportunitat pels joves. «Guixers és un municipi rural i ben instaurat a la Vall de Lord. Aquí hi ha oportunitats de feina, un entorn saludable i gent acollidora», comenta.