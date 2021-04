Amaguen ous als aparadors de Solsona per un concurs que promou el comerç local

Els ous de la figura del Carnaval de l'Espedrera porten a Solsona un nou projecte per incentivar el comerç local. Fins al 26 de novembre, qualsevol solsoní podrà participar en la nova campanya Oubica'm. Es tracta d'una proposta de la comparsa carnavalesca dels Espedrers que compta amb l'adhesió de 34 establiments de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona. El projecte busca promoure i apropar el petit comerç, i alhora, visibilitzar la tasca dels seus regents.

El funcionament del concurs és simple. Els interessats en participar hauran d'esbrinar setmanalment a quin establiment es localitzen els ous de l'Espedrera. Per a participar en la troballa, els usuaris del joc hauran de seguir unes pistes que es publicaran al perfil d'Instagram de l'Espedrera.

Els ous es trobaran als aparadors dels comerços seleccionats i, juntament amb ells, hi haurà un codi QR que caldrà escanejar. Aquest codi dirigirà als participants a la pàgina web l'Espedrera, on es demanarà al jugador que efectuï una signatura per tal de registrar la seva participació.

Un cop acabat el període de participació, els usuaris del joc optaran a un premi final format per vals sorpresa de la UBIC, un parell de lots de productes de l'Espedrera i l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona (AFCS), així com una panera amb productes dels diferents establiments col·laboradors en el projecte.

La iniciativa pren com a punt de partida els dos ous de l'Espedrera. El grup dels Espedrers va anunciar el passat mes de febrer el proper naixement de dues noves figures de carnaval. Les figures s'estan gestant i no es presentaran fins al proper Carnaval. Tanmateix, per a apropar-les als solsonins abans de la seva presentació, els Espedrers han creat dos ous com a representació de les figures emergents.

Amb la proposta, els Espedrers busquen al mateix temps implicar al municipi. Per aquest motiu, la creació d'un d'aquests ous està apadrinada pels infants de Solsona i l'altre pel comerç local.

La comparsa del Carnaval assegura que, amb aquesta iniciativa, es vol instar a la població a ajudar al petit comerç. «Solsona és una ciutat viva, i si això és així és en part per la contribució del comerç local», assegura l'Espedrer Pau Reig. «El projecte es va redactar durant el confinament i es va fer amb la intenció de traslladar a la gent que ens hem d'ajudar entre tots», comenta Reig.

Per aquest motiu, el grup v aprofitar el naixement de la nova figura per fer un projecte participatiu on tothom hi tingués cabuda.

Durant la Pasqua, els Espedrers van posar a la venda reproduccions dels ous de la figura del Carnaval. D'aquesta forma, el grup va poder recaptar fons per poder impulsar aquesta campanya comercial.

Reig explica que com a comparsa se senten agraïts de proposar iniciatives com aquesta. «Nosaltres som un grup d'amics i ho fem de forma voluntària. Estem molt contents de poder contribuir a la ciutat amb iniciatives com la de la dinamització del comerç», diu.