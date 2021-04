Solsona prepara una Fira de Sant Isidre amb un format reduït i dos dies de durada

La comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre de Solsona treballa perquè el certamen es pugui celebrar de manera presencial els dies 15 i 16 de maig en un format reduït i amb les mesures sanitàries contra la covid-19. Tot i això, asseguren que la decisió final no es prendrà fins a principis de maig en funció de les mesures restrictives per part de l'Estat i la Generalitat. Segons expliquen en un comunicat, serà un format de fira "atípic" de dos dies de durada i es concentrarà a la plaça del Camp de Solsona –on hi haurà els estands d'automoció, industrials i artesania- i al passeig Pare Claret, que acollirà una mostra de bestiar oví, vaquí i cabrum i els estands de maquinària agrícola.