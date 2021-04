Solsona perfila una fira de dos dies i amb producte local

Solsona preveu poder recuperar enguany una Fira de Sant Isidre que la covid-19 va impedir celebrar l'any passat, tot i que serà amb un format adaptat a la situació actual, i sempre i quan l'evolució de les dades ho permetin. Essencialment, es treballa per fer un certamen de dos dies i enfocat als productors locals.

El Consell Comarcal transmet que la decisió final es prendrà el 4 de maig i que aquesta dependrà de les mesures restrictives vigents per part de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

Es treballa en una edició reduïda, tant logísticament com pel que fa a la seva durada. La fira començarà el dissabte 15 de maig i acabarà el dia següent. Per tant, durarà un dia menys que en altres edicions.

Una de les novetats d'enguany és que els paradistes seran solament empreses i artesans del territori. «Aquesta edició de la Fira de Sant Isidre amb limitacions ens servirà per potenciar el comerç local», explica el director de la comissió organitzadora de la Fira, Joan Codina.

En aquest sentit, es preveu reduir la mostra de bestiar, els estands d'automoció i les parades a la meitat amb la intenció de poder separar-los. Encara que l'edició d'aquest any serà més limitada, l'organització de la fira vol aprofitar per apropar el format als solsonins. «Volem potenciar el visitant local i així evitar aglomeracions» comenta Codina.

Es preveu que hi hagi quatre espais delimitats durant tot el recorregut. L'activitat es concentrarà a la plaça del Camp de Solsona i al passeig Pare Claret, on es distribuiran els estands d'automoció, industrials i parades d'artesania, i al camp del Serra, on es podrà visitar una mostra de bestiar oví, vacum i cabrum, menor que en edicions anteriors, que acompanyarà als estands de maquinària agrícola. Per últim, l'organització treballa en la creació d'un espai a destinat al servei d'entrepans a la sala polivalent del municipi.

Si l'evolució de la pandèmia ho permet, l'edició d'enguany serà atípica per les mesures de seguretat que comportarà. «Les zones d'activitat estaran limitades i conformaran un circuit ben senyalitzat», diu Codina. A més, hi haurà control d'aforament a les entrades i sortides. Durant tot el recorregut també hi haurà agents cívics que vigilaran que es compleixin les mesures de seguretat establertes.

Encara que ja ha començat la preparació de la fira, l'organització es mostra prudent. «Estem il·lusionats, però toquem de peus a terra i som conscients que si la situació ens impedeix celebrar la fira, haurem de fer un pas endarrere», comenta Codina.

Tot i això, transmet que serà un esdeveniment segur i apte per a tothom.«No s'ha de tenir por. Solament s'ha de ser conscient i respectar les mesures sanitàries», comenta el director de l'organització.