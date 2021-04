El Consell Comarcal del Solsonès condemna les declaracions del bisbe sobre l'avortament

Al Ple del Consell Comarcal del Solsonès del dia 11 de març de 2021 es va aprovar la moció de condemna de les declaracions sobre l'avortament fetes pel Bisbe de Solsona, així com també de les anteriors declaracions que el prelat ha fet des del seu nomenament, on ha atacat reiteradament a sectors de la societat com les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, les famílies monoparentals o els docents de l'escola pública. La moció va ser presentada per la CUP conjuntament amb el col·lectiu LGTBIQ+ La Cugula i el Grup de Gèneres del Casal Popular la Fura.

Així doncs, el Consell Comarcal del Solsonès condemna les declaracions del Bisbe de Solsona a la glossa setmanal del 28 de febrer en què qualificava l'avortament com «el genocidi més greu i terrible de la nostra humanitat». El Consell manifesta en un comunicat que l'avortament e?s un dret, emparat per la llei des de l'any 2010, que permet a les dones ser sobiranes del seu propi cos, i recorda que el fet de que fins fa no tant no fos legal no vol dir que l'avortament no existís. Milers de dones que han tingut la necessitat d'interrompre un embaràs han hagut de fer-ho clandestinament, en condicions sanitàries molt precàries que sovint acabaven en desenllaços fatídics. Els sectors, i l'Església n'és el principal, que han bloquejat amb totes les seves forces la legalització d'aquest dret carreguen a les seves espatlles la responsabilitat de totes aquestes víctimes.

L'escrit de l'ens comarcal apunta també que, quan l'avortament no gaudeix de reconeixement legal, apareix al voltant d'aquest fet un negoci obscur de clíniques il·legals que s'aprofiten i extorsionen econòmicament a les dones que necessiten avortar. Per altra banda, asseguren que parlar de "el genocidi més greu i terrible de la nostra humanitat" és una banalització greu de l'Holocaust nazi i dels altres genocidis de la histo?ria que han deixat un rastre de milions de víctimes assassinades de la forma més cruel. "En temps d'ascens de l'extrema dreta és una irresponsabilitat enorme afirmar que és pitjor una dona que avorta que els responsables d'aquests genocidis", afegeixen.

El Consell Comarcal, per aquests motius, condemna aquestes declaracions, que ataquen un dret protegit per la llei, que són profundament masclistes i misògines i que fan que arreu del país s'associï Solsona i el Solsonès amb una figura que fa de forma continuada declaracions d'aquest tipus amb total impunitat, davant la desempara dels col·lectius afectats.