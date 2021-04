El Consell Comarcal marca distància amb el seu Centre Sanitari al judici pels sous

El judici per resoldre el conflicte entre els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès i la direcció i gestió de l'ens, a càrrec del Consell Comarcal del Solsonès, es va celebrar finalment ahir. La defensa del Consell Comarcal va desvincular la institució política del Centre Sanitari, malgrat que comparteixen presidència i gerència i també s'efectuen intercanvis pressupostaris entre les dues entitats.

L'advocat va al·legar que els increments retributius que demanen els treballadors del Centre Sanitari no són obligatoris ni automàtics ja que es fonamenten en la llei de pressupostos de la Generalitat de la qual l'ens de salut no depèn ja que es tracta, segons va assegurar la defensa, d'una institució local i autònoma. A més, va apuntar que els treballadors no podien agafar com a referència els increments que s'han fet efectius als treballadors estatutaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) ja que aquests depenen de la Generalitat i els del Centre Sanitari no.

Més enllà d'això, l'advocat del Consell Comarcal va exposar la postura de la institució en el sentit que el Centre Sanitari havia estat en dèficit pressupostari i, per donar compliment a la llei de sostenibilitat financera, era econòmicament impossible complir les exigències que plantejava el comitè d'empresa.

Per altra banda, l'acusació va fer referència al conveni del Centre Sanitari aprovat l'any 2011 en el que, va assegurar, s'anomena fins a sis vegades el sotmetiment dels treballadors al conveni de l'ICS. L'advocat dels treballadors també va apuntar que des de la Generalitat es van fer els pagaments de les DPO (pagaments per objectius), però que aquests no s'han vist reflectits en les nòmines dels professionals sanitaris de l'ens. En aquest sentit, també va apuntar que la direcció del Centre Sanitari i del Consell Comarcal van reconèixer els deutes de les DPO del 2020 però encara no s'han fet efectives.

Ara toca esperar per veure quina serà la sentència de la jutgessa a falta d'un acord entre les dues parts.

Dos dies abans del judici, els treballadors que havien fet la demanda van votar si anar a judici o aprovar la darrera oferta que la direcció de l'ens els va proposar. 40 dels 41 demandants van decidir continuar amb el procés judicial.

El president en funcions, Ramon Costa, va assegurar ahir que «mai s'hauria d'haver celebrat el judici». Costa va dir que les darreres negociacions «ens feien pensar que un acord era factible perquè l'últim oferiment que els vam fer s'apropava molt a la seva contraproposta. No comprenem com havent millorat econòmicament la proposta els treballadors partidaris d'anar a judici han passat de ser 20 a 40», va lamentar, que també va recordar que l'última oferta és el límit raonable que, per responsabilitat, no compromet l'estabilitat econòmica del centre».