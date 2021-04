Recullen fins a 300 signatures en contra dels discursos «homòfobs» del bisbe solsoní

L'entitat LGTBI La Cugula ha recollit fins a 300 signatures en menys de dues setmanes per denunciar el que qualifiquen de discursos «homòfobs i misògins» del bisbe de Solsona, Xavier Novell. La Cugula critica que, en les seves glosses, el bisbe ha arribat a comparar l'avortament amb l'holocaust o ha assegurat que els homosexuals ho són per manca de la figura paterna.

L'entitat, tal com va avançar Regió7, va iniciar la campanya de recollida de signatures la setmana passada i es mostren molt satisfets amb el resultat: «Ens ha sorprès molt, no esperàvem una xifra com aquesta», explica Alguer Vendrell, integrant de La Cugula. L'entitat entregarà la setmana vinent totes les signatures, un cop les hagi revisat una per una, al Servei d'Atenció Integral (SAI) del Consell Comarcal del Solsonès.

Amb la recollida de signatures, el col·lectiu LGTBI del Solsonès vol presentar una denúncia administrativa col·lectiva contra els discursos del bisbe de Solsona. El grup qualifica els arguments del prelat solsoní com a «misògins i homòfobs» i critica que fa anys que Novell fa discursos d'odi envers els col·lectius minoritaris.

«Fa més d'una dècada que escoltem aquest tipus de discursos amb màxima impunitat», denuncia Vendrell, que afegeix: «Veiem que sempre es resol amb la completa impunitat del bisbe perquè continua sent convidat a tots els actes que organitza l'Ajuntament de Solsona i hem de fer alguna cosa per aturar-ho».

De fet, el col·lectiu ja va presentar una moció al ple de l'Ajuntament de Solsona del mes de març passat a través del grup municipal de la CUP en què demanaven que es condemnessin les declaracions del bisbe i es demanava que no es convidés més a les festes locals. El text va ser rebutjat per ERC i JxCat, mentre que el PSC s'hi va abstenir.

Un cop s'hagin entregat les denúncies, el col·lectiu creu que el SAI hauria d'actuar per aturar el que qualifiquen d'«agressions» i perquè «es vetlli per la seguretat mental i física de totes les persones del territori». En aquest sentit, Vendrell assegura que aquest òrgan «té capacitat per posar sancions administratives i per fer mediació».

L'entitat LGTBI vol, d'una banda, que aquestes denúncies serveixin perquè el bisbe deixi de fer discursos d'odi i, a més, que deixin de fer-se públics. De l'altra, també es marquen l'objectiu que aquestes signatures serveixin perquè Novell «perdi la impunitat i l'autoritat que té davant de l'Ajuntament de Solsona i que cada cop que faci un discurs d'odi les institucions siguin les primeres a reaccionar».

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Solsonès va aprovar al ple del dia 11 de març una moció de condemna a les declaracions sobre l'avortament fetes pel bisbe de Solsona, en què qualificava l'avortament com «el genocidi més greu i terrible de la nostra humanitat». La moció també condemna totes les anteriors declaracions que el prelat ha fet des del seu nomenament.