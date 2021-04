Castellar de la Ribera millorarà la carretera d'accés a l'ajuntament

Castellar de la Ribera ha obert un concurs per a la millora de l'accés a l'ajuntament i per asfaltar el camí de la collada de Clarà fins al Nogué. El consistori té un pressupost de 71.788,30 euros amb IVA per a unes obres que han de finalitzar abans del 31 de desembre.

La intervenció principal es durà a terme a la carretera d'accés a l'ajuntament. Aquest camí es pavimentarà de nou, fent-lo més ample, i se substituirà la barrera de seguretat per una d'homologada. A més, es col·locarà una barana d'acer pintada de color negre en tot el tram final sobre el mur de formigó del vial d'accés a l'ajuntament i a la parròquia de Castellar de la Ribera.

Aquesta intervenció, segons l'alcaldessa del municipi, Claustre Sunyer, permetrà millorar la seguretat del tram i fer-lo més accessible. «Quan es troben dos cotxes a la carretera d'accés a l'ajuntament, han de maniobrar molt per accedir a la casa consistorial», comenta Sunyer.

D'altra banda, l'Ajuntament també vol millorar el camí rural de la collada de Clarà a la masia del Nogué. Segons relata Sunyer, és una actuació necessària per l'estat de la carretera. «Feia anys que no s'asfaltava i estava tot en molt mal estat», assegura l'alcaldessa. En aquest tram, el consistori preveu l'asfaltatge del camí, fer-ne cunetes i pintar les vores del camí. Segons Sunyer, el resultat vol donar amplitud a la carretera.

Les obres es faran a dos camins que donen accés al nucli del municipi i a les seves masies, i que estan en un estat deficient.

Aquests treballs prenen especial importància per les característiques de Castellar de la Ribera. En ser un municipi disseminat i sense un gran nucli, les comunicacions entre les diferents masies són clau. «Hi ha pocs camins comarcals. La gran majoria de camins van a les masies. Quan millorem un camí, només donem servei a una o dues famílies, però aquesta és la forma de procedir en un municipi on no hi ha un nucli definit».

Mantenir les connexions

Per a Claustre Sunyer, en un municipi d'aquestes característiques és essencial mantenir en bon estat els camins i les carreteres. «Som un municipi format principalment per masies. Els agricultors treballen allà, però la majoria s'han de desplaçar diàriament i altres vegades han d'arribar-hi camions», explica Sunyer.

Per a Sunyer, les comunicacions són essencials per mantenir el municipi amb vida. «Actuacions com aquestes afavoreixen al fet que la gent es quedi. És una necessitat, igual que ho és l'Internet. Mantenir-ho tot al dia és una manera de mantenir la gent al territori».

Es preveu que els treballs s'adjudiquin al proper ple de l'Ajuntament. Les obres seran finançades pel Pla Extraordinari d'Inversions Locals 2017-2018.