Òmnium entrega avui els premis literaris Drac a la sala polivalent de Solsona

Avui a les 7 de la tarda torna la gala dels Drac. Els premis literaris de Solsona, organitzats per Òmnium Solsonès, celebraran la 13a edició amb l'acte de lliurament dels Drac de poesia i prosa.

Aquesta vegada es tornaran a celebrar a la sala polivalent de Solsona, on ja es van fer a l'octubre en la darrera edició, per disposar de més aforament i complir amb les mesures de seguretat i prevenció per la covid-19.

Els premis organitzats per Òmnium Solsonès tenen la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal i la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC). El guardonats rebran la dotació econòmica i una cua de pedra obra del joier solsoní Vicenç Jané.

En l'acte participaran els solsonins Camerino 2.0 i Júlia Xandri a l'hora d'iniciar l'acte, i a continuació es farà l'entrega dels premis Sambori de literatura jove i els dos guardons dels Drac.

Per a la segona part de l'acte, Òmnium Solsonès ha escollit aquest any una artista de futur però que ja s'ha anat fent un lloc en l'escena musical de Catalunya, la bagenca Anaïs Vila, la qual oferirà un recital amb la seva banda i presentarà el seu darrer disc, Contradiccions (2020).