La vall de Lord ultima la creació d'una associació forestal publicoprivada

Els ajuntaments de Sant Llorenç, la Coma i la Pedra i Guixers, que formen la vall de Lord, sumen forces per impulsar l'associació forestal de la vall de Lord. La iniciativa, que va néixer d'una idea d'un veí de Guixers, va ser presentada als propietaris de boscos privats de la comarca ahir al teatre de Sant Llorenç de Morunys.

Essencialment, la iniciativa agrupa els tres consistoris de l'Alt Solsonès i diversos propietaris privats de boscos per promoure la millora de la gestió dels terrenys forestals de la zona.

L'objectiu d'aquesta col·laboració transversal entre propietaris privats i els tres ajuntaments és el de permetre als consistoris de la vall de Lord gestionar els boscos del territori per netejar-los. D'aquesta forma, es vol evitar el risc d'incendi mitjançant una gestió forestal sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

A partir d'aquest projecte, els consistoris asseguren que es generaran llocs de treball per a la gent de la zona i expliquen que es fomentarà la sensibilització per part de la població.

A més, a partir d'aquesta gestió dels boscos, s'aprofitarà per extreure biomassa i s'utilitzarà en alguns equipaments municipals.

Abans, però, els impulsors del projecte busquen apropar la idea als petits propietaris de boscos de la zona per, així, sumar forces i convertir-lo en una idea encara més transversal.

«El que quedava pendent era apropar-nos als petits propietaris i explicar-los un projecte que va començar molt a poc a poc, però amb moltes ganes», assegura l'alcalde de la Coma i la Pedra, Ramon Costa.

Només el 35% dels boscos de la vall de Lord són de titularitat pública. Per aquest motiu, no tots els boscos de la zona es troben en estat òptim. Un mal estat dels boscos els apropa al risc d'incendi, l'objectiu a abatre de l'associació.

Per a l'alcalde de la Coma i la Pedra, el paper dels tres ajuntaments en la millora dels boscos de la vall de Lord és essencial.«A Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra tenim diversos boscos municipals, i això ho fa el projecte atractiu», explica Costa.

A més, per a Costa, aquest treball conjunt amb propietaris privats permet ajudar els propietaris petits que no poden plantejar-se fer tractaments de gran envergadura. «Amb aquesta idea sumem forces amb els boscos petits on potser no és rendible fer aquest tipus de tractaments».