Els contagis es disparen a Solsona i l'Ajuntament no descarta demanar mesures restrictives específiques

Crit d'alerta a Solsona per mirar de frenar els contagis de covid-19 que, en els darrers dies, s'ha disparat. De fet, si la situació no es reverteix, l'Ajuntament no descarta demanar el manteniment de les mesures de confinament. En els darrers 15 dies, s'ha quadruplicat el nombre de casos i, només en la última setmana, s'han registrat 55 casos nous. L'índex de rebrot a la comarca supera els 700 punts, mentre que el de Solsona supera el llindar dels 1.000 –s'ha multiplicat per 30 en tres setmanes-. Pel que fa a la taxa de reproducció, se situa en 1,42.

Actualment hi ha un grup de 1r i un de 3r d'ESO de l'Escola Arrels confinats, així com un grup de la comunitat de mitjans de l'escola El Vinyet. Avui es desconfinen, d'altra banda, un 3r d'ESO de l'Institut Francesc Ribalta, un P3 i un 6è de Setelsis i un grup de grans del Vinyet.

Pel que fa al ritme de vaccinació al Centre Sanitari del Solsonès, la setmana passada es va administrar la primera dosi a les persones de fins a 74 anys –hi ha el 23% de la població amb la primera dosi i el 7,85% amb la segona. A hores d'ara s'està a l'espera de les directrius del CatSalut en relació a la inoculació del vaccí a la comarca per a les properes setmanes.