El Solsonès aprova una ordenança que regularà l'ús dels espais naturals de bany

El pantà de Sant Ponç serà un dels espais on s'aplicarà la nova normativa arxiu particular

El Consell Comarcal i els consistoris de Clarianade Cardener, Olius, Navès, Lladurs, Castellar de la Ribera, Guixers i Sant Llorenç de Morunys han redactat una ordenança per als espais de bany natural del territori. Aquest text, que s'aplicarà a partir d'aquest estiu, pretén unificar la normativade diferents rius i pantans de la comarca i sancionar les conductes inapropiades dels banyistes.

L'incompliment d'aquesta normativa serà sancionable amb un import mínim de 100 euros i s'aplicarà al pantà de Sant Ponç, al de la Llosa del Caball, a la Ribera Salada i al riu Aigua d'Ora. Aquesta ordenança recull la prohibició de l'aparcament en zones no senyalitzades, la d'instal·lar elements mòbils com taules, cadires o barbacoes o la d'acampar, ja sigui de forma permanent com provisional. A més, també obligarà els visitants a emportar-se qualsevol residu generat durant la seva visita o a emetre sorolls d'alta intensitat, entre d'altres.

El conseller de turisme del Consell Comarcal i president del patronat de Turisme, Ferran Ginestà, assegura que tot i que el 2016 ja es va crear una ordenança, hi havia certes contradiccions que impedien la sanció d'algunes conductes.

Arran de la pandèmia, el Consell Comarcal i els diferents Ajuntaments del Solsonès van detectar un auge de visitants als espais de bany del territori. «Abans de la pandèmia, el lloc més massificat de la comarca era el pantà de Sant Ponç. A causa de l'auge del turisme d'interior per les restriccions de mobilitat, es va multiplicar l'afluència de banyistes a tots els espais naturals de la comarca».

De fet, durant l'estiu passat, els diferents Ajuntaments van incrementar la vigilància d'aquestes zones amb la presència d'agents cívics. Aquests vigilants informaven els visitants sobre les mesures a prendre respecte a la pandèmia, però també els alertaven de qualsevol conducta inadequada. Tanmateix, no tenen potestat sancionadora.

Els agents cívics, però, a part de la tasca informativa, van apropar la situació dels espais de bany natural als consistoris i al Consell Comarcal. «Basant-se en la seva tasca, vam arribar a la conclusió que l'estiu vinent havíem de fer un esforç i col·laborar amb Mossos d'Esquadra i Agents Rurals per fer una vigilància més exhaustiva».

Segons Ginestà, els punts més importants a tractar són la regulació de les zones d'aparcament, la prohibició de fer foc i la contaminació dels espais. «Fins ara, tothom aparcava on considerava per falta de senyalització i de regulació», explica sobre l'aparcament. A més, relata que les barbacoes són una altra problemàtica greu. «La normativa diu que està prohibit fer foc i tot i això, molta gent les segueix fent. Hi ha un buit que no acaba de definir si fer una barbacoa és fer foc o no, però el risc d'incendi segueix existint», comenta. Per últim, «el soroll i les deixalles sónun tema important a tractar», conclou.