Solsona preveu implantar el porta a porta el proper mes d'octubre

L'Ajuntament de Solsona, a través de la regidoria de Medi Ambient, preveu implantar el sistema de recollida de residus porta a porta en el proper mes d'octubre sempre que els tràmits segueixin el previst.

Avui a les nou del vespre, l'Ajuntament de Solsona celebra un Ple extraordinari per votar el pas previ a l'adjudicació del contracte de recollida de residus porta a porta (PaP) a la mateixa empresa que actualment treballa per al consistori, Jaume Oró. Aquest és el principal punt de l'ordre del dia de la convocatòria, que després de set mesos, recupera la modalitat presencial a la sala de plens.

El pressupost base de licitació presentat per l'empresa Jaume Oró, l'única que s'ha presentat al concurs d'adjudicació, és de 4,3 milions d'euros per una durada de quatre anys, prorrogable quatre anys més. Si el ple hi dona el vistiplau, el maig se'n preveu la formalització del contracte, que inclou tant la recollida i el transport de residus com la neteja viària, i la posterior implantació del servei el mes d'octubre.

L'objectiu principal del porta a porta és millorar el percentatge de recollida selectiva dels residus, actualment inferior al 40%, per arribar a unes xifres d'entre el 65 i el 75% i reduir les tones de la fracció resta que van a parar a l'abocador. El gener el plenari ja va aprovar l'expedient de contractació del nou servei, mitjançant procediment obert.

Relacionat amb aquest tema, un altre punt del Ple serà l'aprovació de la revocació de l'acord amb què el 2009 es delegava al Consell Comarcal la gestió de les competències en la recollida de paper, cartró, vidre i envasos.

Encara en matèria de Medi Ambient, l'ordre del dia inclou la realització dels tràmits necessaris per adherir l'Ajuntament de Solsona a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) en el termini de sis mesos. La idea és fer un pas endavant en «la transició energètica, justa, democràtica i sostenible», tenir capacitat d'intervenció en el mercat, especialment per combatre la pobresa energètica, i participar en la distribució d'energia verda.