La 2a edició del festival Errant es trasllada al Solsonès i explorarà els límits entre la realitat i el món de la ficció

La segona edició del festival 'Errant. Itineraris d'Art i Pensament' se celebrarà entre el 9 i el 17 de juliol als municipis d'Olius, Sant Llorenç de Morunys i Pinós, tots a la comarca del Solsonès. En aquesta ocasió el certamen indagarà en els límits i les connexions entre la realitat i el món de la ficció, a través de la paraula i de la creació artística. El programa inclou una vintena d'activitats repartides en tres itineraris: art, poesia i música. Entre aquestes hi haurà diàlegs, tallers, concerts, 'performances' i exposicions d'art. Errant és un festival itinerant promogut per l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida.

Errant és un festival itinerant promogut per l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida. El director de l'IEI, Joanjo Ardanuy, ha remarcat la importància d'anar consolidant Errant, cada any en una zona diferent del territori, en una aposta per l'art i la reflexió més contemporanis, amb la voluntat de treure'ls "de les àrees metropolitanes convencionals". També ha remarcat la voluntat "integradora" d'Errant, en aquesta ocasió amb la implicació del col·lectiu Amisol de Solsona. Al mateix temps ha incidit en la necessitat de reflexionar sobre els límits de la realitat i de la ficció, "en aquesta societat a cavall entre el carrer i les xarxes socials".

Per la seva banda, el comissari del festival, Jesús Vilamajó, ha detallat que el certamen s'inaugurarà a Olius, en concret a l'antiga fàbrica de pretensats Pujol, un espai recuperat per a l'ocasió, on s'hi podrà veure una exposició col·lectiva d'art avançat i experimental. Seguint amb l'itinerari d'art, el nucli antic de Sant Llorenç de Morunys acollirà la instal·lació artística i col·laborativa 'Espai Reservat', de Maria Montseny. És una instal·lació infogràfica realitzada a partir de materials de rebuig que reflexiona sobre "la situació privilegiada que viuen alguns sectors de la societat". Per a dur a terme aquest projecte, l'artista balaguerina compta amb la participació directa d'algunes persones amb discapacitat del col·lectiu Amisol de Solsona.

El municipi de Pinós, on es troba el centre geogràfic de Catalunya, serà el marc que acollirà la reflexió sobre art i paisatge. Així, s'hi preveuen dues intervencions artístiques: Albert Gusi activarà 'SoniPinós', una petita instal·lació d'exploració sonora creada específicament per a Errant i, per la seva banda, l'artista Marta Bisbal realitzarà una intervenció artística itinerant que culminarà en aquest municipi del Solsonès. Totes dues instal·lacions accions es complementaran amb una tertúlia conduïda per la comissària i investigadora d'art Diana Padrón on es reflexionarà "sobre el lligam entre la creació artística amb el paisatge que la fa possible o on s'integra".

Pel que fa a l'espai de debat i reflexió, principalment se centrarà a la plaça Major de Sant Llorenç de Morunys, amb el programa 'Diàlegs a la plaça', on les periodistes culturals Emma Quadrada i Clàudia Rius conversaran amb l'assagista, pensadora i directora del Bòlit de Girona, Íngrid Guardiola, i també amb l'escriptor solsoní i president de la Casa dels Clàssics, Raül Garrigasait. Aquests diàlegs es complementaran amb una conversa sobre la influència de 'TikTok' i 'Onlyfans' en els joves.

Aquest itinerari de pensament tindrà també la seva presència a Pinós, on la investigadora Anna Pazos i la cofundadora de la revista Branca, Júlia Bacardit, que formen el col·lectiu Les Golfes, reflexionaran sobre la ficció ambientada en el món rural, a partir de l'estereotip del "mascle de camp", des del Manelic de Terra Baixa fins al personatge de la sèrie 'I love Dick', confrontant figures icòniques de la literatura de la Renaixença i de les sèries televisives contemporànies, entre altres, "en una reflexió atemporal que depassa els límits de gèneres, formats, gustos i modes". Per la seva banda, Olius acollirà el taller 'Instadeath', adreçat als més joves i dirigit pels artistes Daniel Moreno Roldan i Roc Herms on es parlarà dels usos d'Instagram.

Quant a l'itinerari musical, la Dj La Sofy serà l'encarregada d'amenitzar el vermut electrònic que tindrà lloc a Sant Llorenç de Morunys. El claustre del monestir d'aquesta localitat, acollirà, al seu torn, l'actuació del duet format per la vocalista Magalí Sare i la guitarra electrònica de Sebastià Gris.

Pinós també tindrà propostes musicals i poètiques. D'una banda, la poetessa catalana Mireia Calafell i la violoncel·lista islandesa Björt Rùnars oferiran l'espectacle 'Varosha', un muntatge concebut a partir del poemari 'Nosaltres, qui', de Mireia Calafell, guardonat amb el premi Mallorca de poesia i poemari. Com a cloenda, se celebrarà un concert amb el grup Plan, liderat per Pau Riba.