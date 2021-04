L'Ajuntament de Solsona aprova la contractació del porta a porta

L'Ajuntament de Solsona preveu aprovar el maig l'adjudicació formal del servei de neteja viària i recollida de residus porta a porta (PaP) a l'empresa Jaume Oró. El ple d'ahir al vespre, que va recuperar el format presencial, va donar llum verda a l'acceptació de la proposta de la mesa de contractació a favor de l'única oferta presentada amb el suport d'ERC i PSC, l'abstenció de Junts per Solsona i el vot contrari d'ApS-CUP. El calendari amb què treballa la regidoria de Medi Ambient és implantar el nou sistema a l'octubre.

El regidor de l'àrea, Ramon Montaner, va valorar "molt positivament" l'oferta rebuda, que tot i no presentar una important rebaixa econòmica directa –és de 4,3 milions d'euros per quatre anys–, sí que inclou "una gran millora dels compromisos adquirits en la qualitat del servei", que va exposar un per un. Entre d'altres, hi ha l'objectiu de recollida selectiva per sobre del 70%; una bossa de 225 hores extraordinàries anuals; 25 jornades anuals més del servei d'hidroneteja; la retirada dels contenidors soterrats; la creació d'una aplicació i plataforma integral de gestió del servei; la instal·lació de dues autocompactadores a la Deixalleria; un parc de vehicles amb camions bicompartimentats; un servei de guàrdia durant els actes festius; un servei ampliat de recollida de voluminosos, i l'atenció ciutadana presencial. Montaner també destaca la voluntat per part de Jaume Oró d'incrementar la participació de la dona en totes les esferes de l'empresa i l'acord de col·laboració amb la solsonina Volem Feina Serveis Ambientals.

Marc Barbens, portaveu de Junts per Solsona, va mantenir-se coherent amb el posicionament del seu grup en tot el procés de transició cap a la recollida porta a porta. Tot i estar d'acord amb els aspectes administratius de la contractació, Barbens va constatar que "es va tard" i va reiterar els dubtes que planteja a la seva formació el desplegament del nou sistema.

Per la seva banda, si bé la CUP qualifica la recollida PaP d'"imprescindible des de la perspectiva mediambiental", tal com va afirmar la seva portaveu, Pilar Viladrich, no dona suport a aquesta contractació en tant que reitera la necessitat de municipalitzar el servei, tant de la neteja viària com de la recollida d'escombraries. "Volem que els serveis bàsics i essencials siguin gestionats directament per l'Ajuntament", va recordar. Segons els càlculs dels cupaires, la gestió directa suposaria un estalvi anual de 75.000 euros per a les arques municipals –corresponents al benefici industrial i l'IVA.

El regidor socialista va donar suport a la contractació, ja que n'aprova l'expedient. Amb tot, també considera preferible la municipalització del servei, amb la qual cosa Mohamed El Mamoun va demanar que d'aquí quatre anys es valori aquesta opció.

Encara en relació a aquest tema, la corporació va aprovar unànimement revocar l'acord del 2009 de delegació al Consell Comarcal de la gestió de la recollida selectiva de residus amb efectes a partir del primer d'octubre. En aquest cas, JxS va argumentar que cal defensar els interessos de Solsona, mentre que CUP i PSC van destacar-ne la recuperació de competències.



Adhesió a l'AMEP

A banda d'aquesta qüestió, amb el suport unànime de tots els grups, l'Ajuntament va acordar ahir al vespre adherir-se a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP). Creada el febrer passat, té la finalitat de promoure la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica i impulsar la transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible. En aquest cas, el regidor de Medi Ambient va defensar-ne l'assessorament que l'AMEP pot oferir al consistori en matèries com la transició energètica i la lluita contra la pobresa energètica, entre d'altres. Solsona hi participarà amb una quota anual de 470,20 euros.