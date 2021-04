El Festival Errant posa el focus al Solsonès en la segona edició del certamen

Els municipis d'Olius, Sant Llorenç de Morunys i Pinós seran les tres seus de la segona edició del Festival Errant, que organitza la Diputació de Lleida a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. El certamen, que tindrà lloc entre els dies 7 i 17 de juliol, tindrà tres itineraris diferenciats: el de l'art, el del pensament i el de la poesia i la música, en el marc dels quals es portaran a terme diàlegs, tallers, concerts, performances i exposicions d'art en una edició que estarà dedicada a la relació entre el món de la realitat i el món de la ficció.

El director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Joanjo Ardanuy, va assegurar ahir en la presentació del festival, que van pensar en la comarca del Solsonès per sortir de les grans capitals i donar-li al certamen una idea de país, pel fet d'estar situat al centre de Catalunya.

L'antiga fàbrica de pretensats Pujol d'Olius, un espai culturalment inèdit i recuperat per a l'ocasió, serà la seu d'una exposició col·lectiva d'art avançat i experimental que inclourà l'obra d'artistes joves de gran projecció. Pinós, on es troba el centre geogràfic de Catalunya, serà el marc que acollirà la reflexió sobre art i paisatge i també l'escenari de la cloenda del certamen. Per altra banda, la plaça Major de Sant Llorenç de Morunys centrarà l'espai de debat i reflexió.

Degut a la situació sanitària, el programa encara pot presentar alguns canvis i també el format de les activitats. Tot i això, Ardanuy va assegurar que es contemplen totes les possibilitats i que la realitat sanitària del moment marcarà les mesures que es prendran en les diverses activitats. Malgrat això, totes elles menys l'exposició d'Olius, estan pensades per realitzar-se a l'aire lliure.

Un festival obert a tothom

El comissari del festival, Jesús Vilamajó, va assegurar que Errant vol ser un festival obert a tothom. Per aquest motiu totes les activitats seran gratuïtes. En aquest sentit, també es comptarà amb la participació d'Amisol.

L'artista Maria Montseny, juntament amb algunes persones amb discapacitat del col·lectiu Amisol, duran a terme una instal·lació infogràfica realitzada a partir de materials de rebuig que reflexiona sobre la situació privilegiada que viuen alguns sectors de la societat i que es podrà veure a Sant Llorenç de Morunys.