L'Escola Agrària organitza un curs sobre emprenedoria en producció agroecològica

L'Escola Agrària del Solsonès organitza un curs que pretén introduir les pràctiques agroecològiques tant en la producció com en la transformació agroalimentària.

A partir de l'anàlisi dels sistemes alimentaris i de la realitat agrícola i rural del territori, s'aportaran recursos per a l'inici d'activitat o la transició agroecològica (ajuts disponibles, tràmits per a la certificació), així com les possibilitats d'organització des de l'economia social i solidària. També es realitzaran visites a explotacions i projectes agroalimentaris del Solsonès i rodalies a mode d'exemples en producció ecològica i en agricultura i ramaderia sostenible.

El curs s'impartirà en format presencial del 20 de maig al 5 de juny de 2021 i constarà de tres sessions teòriques i de visites a sis explotacions i projectes agroalimentaris. Les sessions teòriques es duran a terme a l'Escola Agrària del Solsonès els dijous 20, 27 de maig i 3 de juny de 16 h a 20 h, mentre que les visites a explotacions i projectes agroalimentaris es realitzaran els dissabtes 22, 29 de maig i 5 de juny de 10 h a 14 h.

El professorat del curs l'integren professionals de contrastat prestigi en sistemes alimentaris, producció ecològica, ESS i representants de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i els responsables dels projectes agroalimentaris visitats.

Aquest curs compta amb la col·laboració de Territori de Masies, el projecte ACTUA – l'ARADA i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

El curs té un preu de 32 euros i les inscripcions es poden realitzar fins al 10 de maig.