Pinell veu perillar el futur de l'escola de Sant Climenç d'aquí a cinc anys

Des de l'inici de la ZER del Solsonès (zona escolar rural) l'any 1989, Pinell ha tingut una escola al nucli de Sant Climenç, fins i tot abans. Tot i tenir èpoques amb més alumnes i èpoques amb menys, fins ara ha anat perdurant en el temps, però l'Ajuntament està preocupat perquè les previsions fan pensar que d'aquí a cinc anys el centre podria acabar desapareixent per falta d'alumnes.

Actualment l'escola de Sant Climenç té un total de 9 alumnes. «Per la seva edat, tenim assegurats cinc anys perquè també preveiem l'entrada d'1 o 2 alumnes pels 3 o 4 que han de marxar els propers anys. Després d'això, creiem que podríem quedar-nos amb menys de cinc infants, el que provocaria el tancament de l'escola perquè no es compliria amb les ràtios del Departament d'Educació», explica l'alcalde de Pinell, Benjamí Puig.

La previsió de la manca de nens i nenes en edat escolar a Pinell és a causa del despoblament que, com molts altres municipis catalans, està patint. «Perdre l'escola de Sant Climenç significaria perdre el 90% d'un poble petit com el nostre. Cada matí i cada tarda l'escola provoca moviment al poble i això també implica una socialització entre els pares. Els nens surten a les cinc de la tarda però veus que la gent no marxa fins a les sis», apunta el batlle sobre la influència de l'escola en el poble.

Per evitar la desaparició de l'escola, l'Ajuntament de Pinell preveu dues possibilitats. Una és que pares i mares de Solsona portin els seus fills a l'escola de Sant Climenç, a només 15 minuts. «Tenim constància d'escoles rurals, com per exemple la de Navès i Llobera, on hi ha gent de Solsona que hi porten els seus fills i filles perquè els agrada més el model educatiu que s'hi segueix», diu Puig. Per altra banda, la millor opció és la de promoure l'arribada de famílies al poble. En aquest sentit, el batlle lamenta que l'Ajuntament no disposa d'edificis ni habitatges, ja que tots són de propietat privada i molts d'aquests estan deshabitats però no es lloguen. Així, el consistori està treballant per convèncer els propietaris de fer els pisos de lloguer per portar nous habitants al municipi i salvar l'escola.